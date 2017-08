"El Dasa", un "Vato" de éxitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cantante sonorense Dasahev López Saavedra, mejor conocido como "El Dasa", tuvo un exitoso debut actoral como protagonista de la serie cómica de NBC Universo "El Vato". Ahora el hermosillense se prepara para el estreno de la segunda temporada del programa, que tendrá su estreno el próximo domingo 27 de agosto a través del mismo canal de televisión estadounidense.



"La verdad es que la gente puede esperar una cosa tan bonita, real, tan honesta. Habrá muchos valores y la camadería de la gente que quiere dedicarse a actuar o cantar; todo lo que se lucha para salir adelante en esta industria. Aquí todos recordarán que para estas cosas no sólo se necesita talento sino gente que te apoye, buenos amigos que estén contigo en las peores situaciones, cómo no debes ‘rajarte’ cuando de alcanzar tus sueños se trata. Aquí el Vato va a recalcar que esto no es fácil, al contrario, ahora se va a meter en problemas más grandes y se enfrentará a todas las realidades sobre la vida", dijo El Dasa en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"En esta nueva temporada van a ver al Vato más enfocado en salir adelante, siempre con sus amigos. Se da cuenta de que ellos son esenciales para él, de que no puede hacer las cosas solo. Lo van a ver muy centrado en la música, que lo suyo es eso y cree en su talento. Igualito como yo, no se rinde ni se dejará caer cuando la gente le diga que no sirve, que no va a funcionar. Al Vato le quitan su nombre y el no puede trabajar sin él y trata de buscar otras maneras de salir adelante", continuó.



Un himno para los inmigrantes



La nueva temporada de "El Vato" también contará con un nuevo tema musical titulado "Hijo del Desierto", cantado por El Dasa.



"Cuando escuchas la canción, te das cuenta que es exactamente mi historia. La escribí en lo que viví antes de llegar a Estados Unidos y el trayecto de dejar México para venir acá. No hablo nada más por mí, sino en nombre de gente que tiene que dejar su país de origen, cruzar el desierto, empezar desde cero y enfrentar todas esas cosas que nos venimos a topar cuando llegamos a un lugar diferente", agregó.



"No saben lo que es vivir aquí, lo que es dejar todo atrás, iniciar desde el principio, no saber si volverás a ver a tu familia y amigos otra vez. En ella está toda esa experiencia y describe cómo la vivimos los latinos que vivimos de este lado", finalizó.