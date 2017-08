Con más fuerza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: César Márquez

Foto: César Márquez



A su corta edad emuló al Ave Fénix. Resurgió desde las cenizas luego de pasar por momentos difíciles, pues siempre tuvo la convicción de levantarse y recobrar su fuerza.Incluso hubo una ocasión en la que Ricardo Chávez Soto, lateral derecho de Cimarrones de Sonora , pensó en dejar el futbol, después de enfrentarse a circunstancias adversas en su naciente carrera."Había momentos en donde yo no tenía ningún amigo, acababa de llegar y no me iba tan bien en las fuerzas básicas", recordó. "Yo hablaba con mi papá y le decía: ¿Sabes qué?, yo creo que me voy a regresar, creo que voy a dejar el futbol".Ricardo nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hace 22 años, y surgió en la cantera de Correcaminos de la UAT. Se incorporó con los Tigres de la UANL a los 19 años donde tuvo una combinación de emociones que lo hicieron crecer como profesional.Hijo del futbolista Ricardo "El Diablo" Chávez, el zaguero heredó la bola y lo hizo parte de su estilo de vida desde niño, pues el esférico significó un lazo de unión familiar del cual guarda sus mejores recuerdos.Ricardo contó siempre con el respaldo de su padre, quien incluso en situaciones adversas que asegura haber vivido estuvo dispuesto a apoyarlo y respetar sus decisiones sin reproches."Cuando tú tienes un papá que fue profesional, que toda su vida siguió sus sueños, tú piensas que él te va a decir estás loco, recapacita y date cuenta, es algo que me marcó mucho, que él me apoyo", comentó.Las dudas estaban latentes en él y la confusión lo arrastró a una especie de abismo. Dudó incluso si el futbol era lo que tenía que hacer en la vida, si la pelota era lo que realmente quería."Era algo difícil vivir en una casa con veintitantos compañeros y no hablar con ninguno, aparte extrañar a mi familia y el hecho de que no me estaba yendo bien en lo futbolístico, llegas a pensar lo peor", dijo con dificultad.Después de la tormenta los nubarrones se esfumaron y el Sol brilló de nuevo para el defensa, y con gran convicción una mañana decidió que lucharía por sus sueños, sin imaginar lo que vendría para él.Tigres disputaba la Liguilla en la Liga Premier de Filiales 2015-2016 ante Querétaro y al joven le tocó quitarse el mal sabor de boca y saborear la victoria en una final inolvidable que le hizo recordar el amor al balón."Antes del juego te sudan las manos y sientes el estómago extraño, pero cuando entras al campo es un partido más en donde te tienes que aventar de cabeza si es necesario y sentir que te diviertes y que haces lo que mas te gusta."Cuando levantas la copa es lo máximo", expresó con un brillo especial en sus ojos. "Es el fruto de horas y horas y horas de entrenamiento, de sudar, de llorar, de todo eso y lo único que puedes hacer es gritar de la emoción".