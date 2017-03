Reforzados para brillar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De manera oficial, los Rayos de Hermosillo presentaron a los nuevos integrantes del equipo, a una semana del arranque de la temporada 2017 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.La quinteta hermosillense dio a conocer que Gene Cross será el nuevo coach para esta campaña que comienza el viernes 24 de marzo, cuando reciban a los Ostioneros de Guaymas en el Gimnasio del Estado.El anuncio oficial fue durante la rueda de prensa encabezada por Miguel Ángel Figueroa, presidente del equipo; Roberto Laporte, director deportivo, y Gerardo Camou, gerente general.Las nuevas caras que integrarán el roster son los jugadores extranjeros Myck Kabongo, Anthlon Bell y Tristan Spurlock, que cuentan con experiencia en la Liga Desarrollo de la NBA y en el basquetbol europeo. Y como integrante mexicano se incorpora Ezra Swanson.Los que regresan por una campaña más con los actuales subcampeones del circuito son Emmanuel Little, Steve Monreal, Jorge Camacho, Juan Manuel Esteva y Joaquín Villanueva. Y Jaime Fuentes que vuelve como asistente del equipo.Además, de los juveniles seleccionados en el try out, José Carlos Castelo, Ricardo Montoya Flores, Alejandro González Solano y Edgar Pacheco Lomelí que buscarán quedarse con un lugar dentro del cuadro hermosillense.Y durante el evento también estuvieron presentes, Genaro Enríquez, director de la Codeson; Bernardo Romero, director del IDH y Daniel Hidalgo, director general de Telemax