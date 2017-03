Doble motivación para Cimarrones de Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un fin de semana que puede ser histórico para ellos, los Cimarrones de Sonora se medirán hoy ante Alebrijes de Oaxaca en acciones de la jornada 13 del Clausura 2017 a las 20:30 horas en el "Héroe de Nacozari".En caso de que los sonorenses salgan con los tres puntos dejan sin margen de error a Loros de Colima en la pelea por no descender, además de que se meterían en la pelea directa por el liderato.Sin embargo, si lo colimenses no ganan mañana, Cimarrones estará automáticamente salvado y conservará la categoría por lo menos un años más, primer objetivo que Juan Carlos Chávez y su grupo se planteó a principio de temporada.Aunque en la actualidad marchen como quinto, los capitaneados por Aldo Polo podrían llegar hasta la segunda posición con diversas combinaciones, incluso hay una pequeña posibilidad matemática de ser líderes, pero luce muy remota.La última ocasión que Cimarrones se midió a Alebrijes, los primeros le pegaron 1-0 a los segundos en juego donde Raí Villa marcó la diana que les dio los tres puntos en el Apertura 2016.En la cuestión táctica, es probable que Othoniel Arce haga su aparición desde el comienzo con los de Sonora, además de que la delantera será conformada por el mismo Villa y Luis Loroña quien ya no tiene molestias en su pie.