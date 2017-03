La Conno "B" sale tablas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un doblete en la baja de la séptima la Liga Conno "B" dejó en el terreno a Puerto Peñasco por números de 11-10 en el primer día de acciones del sector C del Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL.



Tadeo Contreras vino desde la banca para el último episodio y con colocado doblete se trajo a la registradora a Gabriel Jiménez para decretar el éxito y hacer que el relevista Sebastián Verdugo se llevara el éxito.



Debanh Bojórquez fue el más activo con el madero al sonar de 4-3 con par de estacazos de cuatro estaciones, respaldado por Paul Rendón también de 4-3. Por los derrotados el más destacado fue Luis Cervantes quien lo hizo de 4-3 también con tablazo.



La Conno "B" no pudo mantener su buen paso para el segundo compromiso y cayó 14-4 ante la Liga Kino en juego que finalizó en la quinta entrada por vía del nocaut tras un racimo de nueve rayitas en la quinta por parte de los ganadores.



Manuel Almada tuvo un desempeño sobresaliente en el plano ofensivo al pararse par de ocasiones a batear y pegar sencillo y cuadrangular, además de Adrián Olivas quien entró de emergente y conectó triple y sencillo.



Por los caídos Debanh Bojórquez volvió a lucir con dos imparales y dos anotadas, pero nada evitó que José Castro se quedara con el éxito monticular ante el derrotado Christopher Enríquez.



RESULTADOS



Grupo "C"



Conno "B" 11-10 Puerto Peñasco



Liga Kino 14-4 Conno "B"



Liga Kino 4-0 Lasalle Obregón



Navojoa 12-2 Puerto Peñasco