Ivanobski ve cerca los objetivos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin echar campanas al vuelo y jugar los cinco partidos que restan en el torneo como una final es como se debe de cerrar el Clausura 2017, indicó el mediocampista argentino Cristian Ivanobski.



Para quien en ocasiones también juega de lateral por la derecha, el planteamiento de torneo se hizo de gran forma y están teniendo buenos resultados, pero recordó que aún no se ha cumplido matemáticamente con la salvación.



"Cuando llegamos nosotros el porcentaje estaba bajo y creo que se ha hecho un buen proyecto pero no hay que confirarse con eso. Estamos a un paso de cumplir nuestro objetivo y lo que nos importa es dar un buen paso este fin de semana para seguir peleando arriba", declaró.



Después de su primera experiencia de Liguilla y en camino de volver a clasificar, el sudemericano confió en que se tiene el nivel necesario para pelear por trascender en este fase donde hace poco menos de seis meses quedaron eliminados.



"Se demostró la temporda pasada que por un gol no pudimos pasar de fase en Liguilla donde le jugamos de igual a igual a Mineros que en su casa nadie le había podido ganar y ahora hemos demostrado partido a partido que hemos crecido", indicó.



Además confirmó que duelo contra Alebrijes de Oaxaca es fundamental por la nula diferencia de unidades que hay entre ambos equipos, por lo que el ganador estará cerca de amarrar su estancia en Liguilla.



ES BUENO SABER...



Cristian Ivanobski ha disputado los 12 encuentros que van del Clausura 2017 donde ha sumado 737 minutos en siete juegos de titular.