Tiene Cimarrones difícil compromiso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con bajas sensibles pero con la mentalidad puesta en sacar un buen resultado de visita, el cuadro de Cimarrones de Sonora se medirá hoy a Coras Tepic en acciones de la novena jornada del Clausura 2017 del Ascenso MX.A las 20:30 horas en la Arena Cora, el cuadro sonorense intentará seguir con una racha invicta ante el cuadro nayarita, contra el que no ha perdido en los enfrentamientos que ha tenido, con un triunfo y par de empates.Debido a lesiones, Josué Soto, Luis Loroña y el capitán Othoniel Arce no estarán dentro de la convocatoria para uno de los duelos más complicados que han tenido hasta el momento debido a que su rival está ubicado en la tercera posición de la tabla general con catorce puntos.En este certamen, la tropa de Juan Carlos Chávez no ha conocido las "medias tintas" y con cuatro éxitos y cuatro descalabros marcha en la novena posición, aún afuera de los puestos de Liguilla.Debido a las bajas ya mencionadas, se espera que jugadores como Jesús Saavedra, Luis Oropeza y Darío Carreño aparezcan dentro del cuadro titular, este último buscando romper su sequía goleadora con la camiseta sonorense.