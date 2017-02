Ya están listos

(GH)

Con un total de diez combates profesionales, fue presentada ayer oficialmente en Guaymas la función de box que estelarizarán mañana el local Pedro "La Roca" Campa y el tijuanense Marvin Quintero.



El sonorense (22-0, 18 KO’s) intentará seguir escalando posiciones en la categoría Superligero, frente a un experimentado bajacaliforniano (29-7, 25 KO’s) que ya disputó el título mundial en una ocasión y quiere volver a tener la oportunidad.



"Mi preparación me respalda y mi talento, sí pienso en este 2017 ir por un título, pero primero es derrotar a Marvin, será una gran pelea, no lo dudo, no me guardaré nada estoy ante mi gente", expresó Campa.



A transmitirse también por televisión nacional, Sulem Urbina (3-0) enfrentará a la mexiquense Kuroma Yang (2-1, 1 KO) en peso Mosca y la jalisciense Joselyn Arroyo (18-0, 7 KO’s) le hará los honores a la regia Jazmín González.



El ex contendiente al título mundial Minimosca, el cajemense Gilberto "Parrita" Medina (23-3, 20 KO’s) enfrentará al ex campeón mundial Paja, Mario "Dragoncito" Rodríguez.



Jorge "Chino" García intercambiará hostilidades con José Ángel Apodaca en duelo de sinaloenses; el guaymense Eduardo "Koreano" Ramírez se las verá frente a Daniel Vega en peso Supergallo.



Las acciones comenzarán a las 17:00 horas con peleas de talentos sonorenses, como la que tendrá la hermosillense Jessica "Pollita" Díaz ante la obregonense Alejandra Guzmán.



Daniel Lugo se medirá a Iván Chabelas en Superpluma, Ángel Salomón chocará ante Ramón Avilés y Bryan "Latino" Acosta se verá las caras con Ramón Ochoa.