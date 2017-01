Julia María y Olivia acarician el galardón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un total de 14 mil 373 votos, la artemarcialista Julia María Martínez es la líder absoluta en la categoría de Deportista del Año del Premio al Mérito Deportivo EL IMPARCIAL 2016, que hoy cierra votaciones a las 12:00 horas.



La atleta mantiene una amplia ventaja de 7 mil 673 sufragios sobre su más cercana competidora, la gimnasta Brenda Nova, que suma 6 mil 700.



En el tercer lugar se encuentra el pelotero Pedro Antonio González con 2 mil 528 votos, seguido de la nadadora Maya Vargas con 2 mil 403.



En la categoría de Trayectoria Deportiva, la ex basquetbolista Olivia Carrillo se posiciona a la cabeza con 8 mil 231 sufragios.



Carrito tienen una ventaja de 1 mil 774 votos sobre el ex futbolista Tomás Meraz Caballero, que cuenta con 6 mil 457.



En el tercer sitio se posiciona el artemarcialista Gastón Quintero Salazar que suma 2 mil 922 sufragios y es seguido del ex beisbolista Jesús Rosario Rodríguez con 2518 votos.