Busca a sus once

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como una posibilidad de encontrar jugadores que puedan ganarse un lugar en el once titular es como Cimarrones de Sonora tomará su primer partido de Copa MX, confirmó el estratega del equipo, Juan Carlos Chávez.Después de tener el peor arranque en la historia en el circuito con tres derrotas, el michoacano confirmó que se utilizarán jugadores que no han tenido tanta participación en el certamen de Liga."Siempre la Copa será importante para los que no están siendo considerados, es su oportunidad que levanten la mano para poder estar en la Liga MX, es una oportunidad porque nosotros queríamos estar aquí y hay que disfrutarlo", mencionó.Aunque a estas alturas del Apertura 2016 el cuadro hermosillense ya cosechaba cuatro unidades, ahora no han roto el cero, situación que, indicó, les impide por completo relajarse a pesar de que se está haciendo un trabajo similar al certamen anterior."Hemos sido muy responsables y muy trabajadores. El torneo pasado resultaron las cosas, hoy no están saliendo, pero no quitamos el dedo del renglón, tenemos que seguir en esa línea. El cuerpo técnico no baja los brazos y somos los primeros responsables", afirmó.Para él, uno de los problemas principales que se ha tenido en el Clausura 2017 es que no se tiene la misma capacidad de respuesta que se tenía el semestre anterior, sobre todo de cara al arco.