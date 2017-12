Sergio Romo está listo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El lanzador ligamayorista Sergio Romo dijo sentirse alegre por su llegada por segunda temporada consecutiva a la organización de los Charros de Jalisco, en esta segunda vuelta de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.



"Llego igual de emocionado como el año pasado, lo tomo como una bendición porque es otra oportunidad de seguir jugando, de seguir con mi pasión y seguir enseñando a la gente que los represento con orgullo, la verdad demasiado contento de estar aquí", comentó.



Sobre la actuación de Charros en la presente campaña, en la que llevan un récord de nueve victorias y doce derrotas, en la segunda mitad, Romo mencionó que es un equipo lleno de talento.



"El equipo es muy fuerte, cuando yo llegué les dije que teníamos mucho talento como para andar batallando y les recordé quienes son ellos como personas y jugadores. Este equipo tiene mucho potencial para ganar partidos".



El nacido en Brawley, California, lanzó para los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay en la temporada 2017 de las Grandes Ligas, y aunque en estos momentos se encuentra como agente libre, aseguró ya haber recibido ofertas de algunos equipos para el 2018.



"A este punto se me han acercado varios equipos que tienen interés en mis servicios y me da mucho gusto que me sigan buscando, el cambio de Los Ángeles a Tampa Bay fue una bendición para mí. Quiero seguir demostrando que todavía estamos al nivel", afirmó.