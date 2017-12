Con orgullo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como un sueño calificó el lanzador ex ligamayorista Luis Mendoza su llegada a los Naranjeros de Hermosillo.



"Estoy contento con el cambio, me cayó muy bien llegar a una organización como los Naranjeros, para mí sí era un sueño ya que radico en Hermosillo y no hay como pitchear en casa", comentó.



Mendoza (0-2) hizo su presentación con el jersey naranjera el pasado martes en el primero de la serie ante los Venados de Mazatlán en donde lanzó por espacio de cinco entradas y recibió siete hits y dos carreras, pero no pudo quedarse con la victoria.



"Para mí mi debut era muy importante, desgraciadamente tuve la derrota, pero me sentí muy bien del brazo. Para ser mi tercera salida de la temporada (dos con Yaquis) yo creo que vamos muy bien, mi brazo está fuerte y se va a ir fortaleciendo y esperemos que la siguiente sea mejor".



Sobre su futuro en el beisbol, Luis Alonso Mendoza, de 34 años, dijo que por el momento se encuentra como agente libre y que está abierto a opciones, pero que todo apunta a que regresará a Japón, en donde ha lanzado los últimos tres años.



"En estos momentos soy agente libre, he estado hablando con mi agente y me comentó que hay varios equipos que le han marcado, siento que hay mucha oportunidad de regresar a Japón, aunque yo siempre he estado abierto a lo que sea", finalizó.