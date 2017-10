El cetro de mayor valor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Contento por conseguir este título en su carrera quedó el monarca de la división Campeonato del Torneo Anual de Golf de Los Lagos Club Campestre, Ramón Ramos.



En su poco más de 15 años de carrera, Ramos no había tenido la posibildad de subirse a lo más alto de podio en la categoría de mayor complejidad dentro de este certamen, por lo que hacerlo por primera ocasión es algo de importancia para él.



“Estoy muy contento, es la primera vez que gano este campeonato y me siento feliz. Hice muy buen score y eso es lo que nos tiene aquí en el primer lugar”, destacó el golfista.



Después de no estar en los primeros puestos en los dos primeros días de competencia, el ahora triunfador absoluto comentó que hizo muy buen papel para el domingo, situación que lo hizo subir de lugares.



“El chiste de esto es tirar un buen score para poder hacer un buen papel y creo que es lo que hicimos y estamos muy contentos. Ya tenemos más de 15 años jugando y esta es la primera ocasión que ganamos y estamos muy contentos”, explicó.



Informó también que desde el año anterior donde fue campeón en parejas y se quedó cerca de ganar en invidual, ya tenía en mente que había grandes posibilidades de ganar este 2017.