Tiene Ricardo León un regreso triunfal

East Rutherford, Nueva Jersey()

Aunque había dejado de intentarlo por varios años, el regreso de Ricardo León fue triunfal y se quedó con el título de la división AA del Torneo Anual de Golf de Los Lagos Club Campestre.



Firmando tarjeta de 215 golpes durante los tres días de actividad, León se pudo quedar con el primer puesto de su categoría a pesar de no tener el arranque que hubiera deseado.



“Estoy muy contento, muy contento de ganar porque llego ya después de muchos años que había dejado de venir, ya regresé y me quedó muy contento por esto que logramos”, destacó.



Aunque admitió que al principio no estaba en su mejor nivel, la paciencia fue la clave para que el sábado y el domingo hayan sido muy buenos días para él y escalar posiciones para terminar en lo más alto de la tabla.



“La clave fue concentrarme, tener paciencia porque empecé mal pero pude cerrar bien y fuerte con pura paciencia y sobre todo concentrado que fue lo que me hizo salir adelante y entrar a la final y ganarla”, declaró.



Desde que estaba pequeño, León ha estado involucrado muy de cerca en este deporte, y aunque hizo una pausa prolongada, está seguro que a partir de este éxito estará más seguido en los campos.