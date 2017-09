Vuelve Norzagaray mentalmente apto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una mejora muy marcada en el aspecto mental y de madurez es la que encuentra el parador en corto de los Naranjeros de Hermosillo, Ciro Norzagaray, quien está en su segunda pretemporada con el equipo.



El nacido en la Ciudad de México indicó que el aspecto confianza es el que ha visto más evolucionado en su juego, por lo que está consciente de que poco a poco se está convirtiendo en un jugador más completo para pelear un sitio en la escuadra.



"Me siento muy bien, y a diferencia de la temporada pasada ahorita estoy mejor, sobre todo en el tema de la cabeza. Además de que ya conozco a casi todo el equipo y me siento mejor y más cómodo", destacó.



Después de que ayer mismo tuvieron su primer juego de preparación ante un combinado local, el pelotero confirmó que ya se encuentran listos para una parte diferente de pretemporada, donde comenzarán los juegos para definir los que se quedan en el equipo y los que se van.



"Ya estamos preparados para jugar, la primera semana fue de mucho acondicionamiento físico y ahora ya estamos haciendo más beisbol, con la mente puesta en estar listo para lo que viene y el arranque de la temporada", indicó.



En lo que respecta a la competencia interna y sus posibilidades de pelear por un puesto de titular, Norzagaray manifestó que él siempre dará lo mejor en los entrenamientos, aunque sabe que la decisión es de los coches y no suya, por lo que lo único que puede prometer es jugar a su máximo nivel.