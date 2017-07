Valiosos en la cancha

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Finalizó la primera etapa de las Clínicas de Verano de la Escuela de Basquetbol SMC y en la categoría de 15-18 años los jóvenes Héctor López, Kevin Vizcarra, Rafael López y Ramón Ibarra fueron los más destacados.



Héctor, de Plebes, fue designado como el jugador más valioso, mientras que Vizcarra lució como el mejor canastero con 192 unidades. Rafael fue el más valioso para No Name y su compañero Ramón Ibarra fue el jugador destacado.



En la 12-14 Raúl López, de No Name fue el mejor tirador de tres puntos, además de que se quedó con el cetro de mejor canastero conb 179 tantos. Álvaro Figueroa lució y fue el más valioso para Cars y Carlo Peralta fue el más destacado representando a Bulls.



Fabián Sandoval, de Cavaliers, tuvo una gran actuación en la 9-11 años y se quedó con los cetros de mejor anotador y más valioso, mientras que Damián Martínez fue el más destacado y Pablo Enríquez, de Bulls, el que más tripletes encestó.



Para la 4-5 años se entregó reconocimiento a todos los niños donde María Fernanda Leyva, Alfosno Romero, Marco Ortiz, Maximiliano Godínez, Ethan Ruiz y Nicolás Llanes.



Joel Ramos, de Warriors fue le mejor canastero en la 6-8 años, mientras que Allen Camacho y Roberto Muñoz, ambos de Cavaliers, fueron reconocidos como más valioso y más destacado de forma respectiva. La mejor defensiva fue Romina Miranda.