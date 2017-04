Contra el ganador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex campeón mundial sonorense, Juan Francisco "Gallo" Estrada, afirmó que no estaría interesado en una revancha ante Román "Chocolatito" González en caso de que este vuelva a perder ante Srisaket Sor Rungvisai.



El Consejo Mundial de Boxeo ordenó dos peleas mandatorias en la división Super Mosca, en donde el originario de Puerto Peñasco enfrentará a Carlos Cuadras por el título interino y el púgil nicaragüense intentará recuperar su cinturón absoluto ante el peleador tailandés.



"Desde que peleé con el ‘Chocolate’ yo siempre he querido la revancha, pero ahora que perdió lo invicto y el título no tendría caso buscarlo, al menos que le gane al tailandés en su revancha", comentó Estrada en plena celebración de su cumpleaños.



El rocaportense dijo estar motivado por pelear de nueva cuenta por un título, pues de ganar esta pelea tendrá la oportunidad de enfrentarse al campeón absoluto y coronarse en una nueva división, sería el tercer sonorense en hacerlo después de Julio César Chávez y Orlando Salido.



Sobre la revancha entre González y Rungvisai expresó: "Creo que en la revancha el ‘Chocolatito’ le ganará al peleador tailandés y por nocaut".



Apodado por muchos "El Gallo de México", por estos días se encuentra con su familia en Mexicali, corriendo por las mañanas y en espera de que le confirmen la fecha para su pelea mandatoria ante Cuadras, la cuál podría ser para julio o agosto.