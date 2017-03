Presenta Rayos de Hermosillo a nuevos integrantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De manera oficial, los Rayos de Hermosillo presentaron a los nuevos integrantes del equipo, a una semana del arranque de la temporada 2017 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.La quinteta hermosillense dio a conocer que Gene Cross será el nuevo coach para esta campaña que comenzará el próximo viernes 24 de marzo, cuando reciban a los Ostioneros de Guaymas en el Gimnasio del Estado.El anuncio oficial fue durante la rueda de prensa encabezada por Miguel Ángel Figueroa, presidente del equipo; Roberto Laporte, director deportivo y Gerardo Camou, gerente general.Las nuevas caras que integrarán el roster son los jugadores extranjeros Myck Kabongo, Anthlon Bell, Tristan Spurlock, que cuentan con experiencia en la Liga Desarrollo de la NBA y en el basquetbol europeo. Y como integrante mexicano se incorpora Ezra Swanson.Los que regresan por una campaña más con los actuales subcampeones del circuito son Emmanuel Little, Steve Monreal, Jorge Camacho, Juan Manuel Esteva y Joaquín Villanueva. Y Jaime Fuentes que vuelve como asistente del equipo.Además, de los juveniles seleccionados en el try out, José Carlos Castelo, Ricardo Montoya Flores, Alejandro González Solano y Edgar Pacheco Lomelí que buscarán quedarse con un lugar dentro del cuadro hermosillense.Y durante el evento también estuvieron presentes, Genaro Enríquez, director de la Codeson; Bernardo Romero, director del IDH y Daniel Hidalgo, director general de Telemax