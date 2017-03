Feliz por su debut

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un motivo de felicidad fue el poder pisar una cancha de manera oficial en el Ascenso MX durante el compromiso del pasado sábado en contra de los Loros de la Universidad de Colima, aseguró el mediocampista de Cimarrones de Sonora , Alexis Coronado.El juvenil sonorense entró de cambio al minuto 74 en la segunda parte en la victoria de los suyos por 1-0 en Colima y agradeció al director técnico por la oportunidad de su primera experiencia en la división de plata del balompié mexicano contra un rival directo por el no descenso."Muy bien, estuvo muy bueno y estoy contento por mi primer juego en el Ascenso. La verdad muy bien con el profe, porque me tuvo confianza en un partido tan importante que es para lo que estamos los dos muy abajo en la tabla porcentual", indicó.El dar lo máximo en cada entrenamiento y las ganas de salir adelante fueron los puntos que Juan Carlos Chávez observó para poderlo debutar en el presente torneo, consideró el jugador de 20 años de edad."Muy bien siempre, siempre le he echado ganas, y yo creo que eso es lo que ha mirado el profe, de mis ganas de trascender aquí con el equipo de Cimarrones", expresó.