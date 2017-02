Las críticas las motivan

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de las críticas que su rival en turno, Kumora Yang, habría hecho sobre su carrera, la hermosillense Sulem Urbina afirmó ayer que lejos de sentirse intimidada por las palabras de la mexiquense, espera que esto sazone el combate que tendrán el sábado en Guaymas.



Esta pelea fungirá como la coestelar en la función que encabezarán Pedro "La Roca" Campa y el tijuanense Marvin Quintero en el Gimnasio Municipal de la ciudad porteña.



"Sin duda esta va a ser una pelea muy emocionante, sé que he estado en la mira de esta muchacha por bastante tiempo y se han dicho cosas que la verdad a mí me molestan un poco, así que va a ser una pelea emocionante para la gente.



"Por la carrera amateur que yo hice, hay gente que le gusta hablar de más, vienen a quererme ganar y pues para eso me preparé, para defender lo que es mío", expuso Urbina.



La sonorense afirmó llevar una preparación fuerte en su ciudad de residencia, Phoenix, Arizona, bajo las órdenes de su entrenador Andrés Soto, quien además es su esposo.



"Cuando yo estuve entrenando en México fue con la selección mexicana de boxeo, se enfocaban mucho en entrenamientos grupales y cosas así, en Estados Unidos es más individual el trabajo, más enfocado a lo que yo necesito trabajar".



Al igual que el actual campeón mundial Pluma del OMB, Óscar Valdez, le ex seleccionada nacional nació en Sonora y creció en Arizona, lo cual los ha llevado a convivir constantemente e intercambiar consejos sobre el boxeo.



"Conozco a Óscar Valdez desde que teníamos 10 años, nos conocimos en Tucson, Arizona. Es alguien que admiro mucho porque desde niño siempre tuvo esa hambre y ahora ya es campeón mundial, así que se formó una bonita amistad con él".