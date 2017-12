Transportes plus avanza a la final

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El equipo de Transportes Plus se clasificó a la final de la categoría Estelar de la Liga de Futbol Plus Norte, luego de pasarle por encima con un 4-0 a Deportivo Cornejo en las semifinales del Torneo Apertura 2017.



Luis Padrón y Antonio Terán comandaron el ataque de los mandones del calendario regular, al despacharse con un doblete cada uno para conseguir una victoria tranquila en esta instancia.



En el otro cruce de esta categoría, el cuadro de Atlético Águilas consiguió su pase en la tanda de penales sobre Deportivo Astorga, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular.



Luis Monge y Édgar Insua fueron los anotadores de los ahora finalistas en los 90 minutos de juego; por los contrarios el referente en cancha fue Joel López, que se lució con un doblete.



Dentro de la actividad de la categoría Plus, Deportivo Cáñez hizo válidos los pronósticos en la ronda de los cuatro mejores y avanzó al derrotar 4-2 a Potros Esperanza, con goles de Rodrigo Paredones, Jesús Cortés, Jesús Reyes y Manuel Leyva.



En el otro cruce de esa misma división, Villa Hidalgo avanzó a la final de la competencia al imponerse con un marcador de 2-1 a Cosahe Jr.