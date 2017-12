Vuelve Prados a la Grn Final

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La quinteta de Prados volvió a la final del Torneo de Basquetbol de Los Jardines tras imponerse 51-44 a Chiflados en el segundo juego de la semifinal, y peleará el título después de tres ediciones de no hacerlo.



Uno de los equipos con más tradición en el certamen volvió a la fase definitiva de esta competencia de la mano de su mejor jugador, Alexis Quirrín, quien antier apareció de nueva cuenta en los momentos claves con canastas en corta y larga distancia.



El ahora mejor canastero de la semifinal se despachó con 29 puntos, 21 de ellos con disparos desde fuera del perímetro, para conducir así a los suyos a la victoria.



Por parte de los derrotados, Luis Ochoa volvió a comandar el ataque, pero sus 12 unidades no fueron suficientes para intentar mandar la serie a un tercer y definitivo encuentro, por lo que se despidieron de toda posibilidad.



El cuadro de Prados llegó a esta instancia después de acabar el rol regular con sólo dos derrotas y nueve victorias, para posteriormente dejar en el camino a los equipos de Pure Gang y Chiflados.



Su rival en la final será la quinteta de Lobos, que terminó como líder general de la competencia y en los playoffs pasó por encima de Ex Cobach y el actual monarca Mariscos Los Niños.