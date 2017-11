Águilas de Mexicali se enfrenta contra los Tomateros de Culiacán

MEXICALI, Baja California(GH)

Impresionante sprint de Sebastian Elizalde, dejó tendidos a los Águilas de Mexicali por pizarra de 5-4 en el primer juego de la serie en contra de los Tomateros de Culiacán en el estadio Tomateros.



Una jugada de bateo y corrido en la décima entrada, provocó que Elizalde llegara al pentágono desde la primera base a batazo de Ronnier Mustelier.



Fueron los Águilas quienes primero pusieron números en la pizarra, esto en la parte alta del tercer episodio cuando con dos tercios fuera, Daniel Castro negoció boleto y acto seguido, Chris Roberson lo empujó con doblete a la pradera izquierda.



Pero inmediatamente después, es decir, en el ocaso de ese mismo rollo los Tomateros armaron el rally de cuatro anotaciones, Maxwell León se envasó con sencillo, D´ Arby Myers llegó a primera con error en el tiro de C.J.



Retherford y con hombres en las esquinas, Josh Fuentes conectó batazo que vacío las bases y fue puesto out en la antesala pero después imparables consecutivos de Sebastian Elizalde y Ronnier Mustelier más el error de Roberson provocaron la tercera y finalmente doblete de Joey Menenses agregó la cuarta “rayita”.



El regreso cachanilla inició en la cuarta gracias al “culichi”, Luis “Pepón” Juárez, quien con imparable al jardín izquierdo, impulsó a Yuniesky Betancourt quien se encontraba en la intermedia.



El empate llegó a base de “vuelacercas”, primeramente el conejo C.J. Retherford desapareció a “doña blanca” en la séptima y en la novena, nuevamente el oriundo de esas tierras, el “Pepón” Juárez le dio vida a Mexicali con panorámico cuadrangular por los 400 pies.



La victoria fue para Gonzalo Sanudo, quien retiró la décima entrada y sólo permitió un imparable, mientras que la derrota fue para debutante Manuel Valdez, a quien se le apuntó la carrera del despegue por herencia.



Por Mexicali, Alex Delgado fue el pitcher abridor y le relevaron Edgar Osuna, José Manuel López, José Meraz, Atahualpa Severino, Edgar Gómez, Manuel Valdez y finalmente Francisco Gil.



Mañana para tratar de empatar la serie, Javier Solano se hará cargo de la lomita por los Águilas, mientras que por los Tomateros lo hará Anthony Vásquez.



PIZARRA 123 456 789 10 C H E



MEXICALI 001 100 101 0 4 8 3



CULIACÁN 004 000 000 1 5 13 0



Pitcher ganador: Gonzalo Sanudo (2-0)



Pitcher derrotado: Manuel Valdez (0-1)



Salvamento: No hubo



Jonrones: MXL: C.J. Retherford (5), Luis Juárez (2)



Duración: Tres horas con 27 minutos