Se coronan con la raqueta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La dupla conformada por Gaby Zayed y Anabel Echeverría demostró que no tuvo rival con la raqueta en cada partido y conquistó el título de la categoría C Femenil de la segunda edición del Torneo de Dobles Buick 2017.Las ahora monarcas de esa división vinieron de atrás en el encuentro para definir todo a su favor en el desempate para vencer a Cecy González y Jocelyn Aguirre con parciales de 3-6, 6-4 y 10-5.En la categoría Crucero, la pareja entre Víctor Medina y Enrique Mazón se llevó los máximos honores para derrotar en dos sets con parciales de 6-4 y 6-2 a Aarón Miranda y Antonio Rojo en la final.Jesús Martínez y Pablo Mojarra demostraron su talento en la cancha para llevarse el primer lugar de la categoría “A” Varonil al no perder ningún compromiso desde la primera instancia de la competencia.En la final se fueron hasta tres para derrotar a Raúl Deiva y René Liera con parciales de 7-6, 1-6 y 10-5 para llevarse el título.Además en la “B” Varonil, la dupla conformada por Arturo Chávez y Aarón Galaz exhibió su calidad como equipo para imponerse por 6-2 y 7-6 a Juan Aguilar y Rolando Sayas para quedarse con el campeonato en la final.Foto: ArchivoGANADORESCruceroVíctor Medina y Enrique Mazón“A” VaronilJesús Martínez y Pablo Mojarra“B” VaronilArturo Chávez y Aarón Galaz“C” FemenilGaby Zayed y Anabel Echeverría