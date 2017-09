A reafirmar lo aprendido

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como una temporada para reforzar lo que aprendió en la anterior es como el receptor de los Naranjeros de Hermosillo, Julián León, tomará la que está próxima a arrancar en la Liga Mexicana del Pacífico.



El hermosillense mencionó que es hora de implementar lo aprendido, sobre todo en relación a los lanzadores a los que les recibirá los envíos y los bateadores a los que enfrentará.



"Yo te diría que el año pasado agarré mucha experiencia y creo que todos los años será lo mismo, para aprender un poco más de los pitchers de aquí, un poco más de los jugadores de la liga, los bateadores, porque le pitcheo de aquí no está fácil", comentó.



Además, expresó que, como cada vez que reporta a la organización, se ve jugando y compitiendo por el puesto de titular detrás del pentágono.



"Claro (que se ve jugando), vengo con la encomienda de ganarme un puesto. Siempre voy para adelante buscando lo más alto, que es jugar, no estoy pensando cuál será mi rol, si jugaré todos lo días o batearé un día sí y otro no, nada más estoy enfocado en lo mío", destacó.



El perteneciente a la organización de los Dodgers de Los Ángeles confesó que se sintió muy bien en verano en su equipo, por lo que adelantó que llegará con mucha confianza a la pelota invernal mexicana.