Va Cimarrones contra Mineros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo sucedido en la Copa MX ya quedó atrás y ahora a Cimarrones de Sonora sólo le queda enfocarse en la Liga en busca de un lugar en la Liguilla.Una vez terminada su participación en el torneo copero, Cimarrones buscará mantener su buen momento cuando hoy visite a los de Mineros de Zacatecas a las 15:00 horas (tiempo de Sonora) en el estadio "Francisco Villa", en la jornada 8 del Ascenso MX.El 2-1 en contra del pasado martes ante Pachuca significó para los "cornudos" el fin de una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, incluyendo esa misma competencia.En liga, los sonorenses acumulan tres encuentros sin revés con dos triunfos y un empate, que los colocan en el sexto puesto de la clasificación con once puntos luego de siete fechas.Los 20 jugadores que hicieron el viaje y que tienen al mando a Mario García se encuentran en tierras zacatecanas para este compromiso y pudieran presentarse cambios para el once inicial, contando que Jairo Araujo se encuentra en duda tras salir lesionado en la segunda parte ante los Tuzos.Del otro lado, el conjunto minero también trae buen presente en el certamen al acumular dos juegos sin perder con una victoria y un empate, que lo ubica en el quinto sitio de la tabla con once unidades.Como locales, los dirigidos por Efraín Flores marchan con marca de un triunfo, un empate y una derrota para sumar cuatro puntos de nueve posibles en su cancha.