Apenas el comienzo para "Jessy"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El comienzo de una buena historia para Jesús Silva y los Cimarrones de Sonora es lo que pudo haber marcado el gol ante Toros de Celaya el pasado sábado, comentó el delantero hermosillense.Para Silva Izaguirre, esta anotación llega después de un año de picar piedra en Segunda División y confía en que ese trabajo es el que lo sacará adelante tras las oportunidades recibidas por el entrenador Mario García."Había estado sin actividad en el Ascenso y ahora el ‘Profe’ me ha dado la oportunidad y estoy muy agradecido con él, creo también que nadie me ha regalado nada porque he trabajado mucho para eso y creo que sí, que es algo apenas empieza y que espero siga para adelante", comentó.Además, confesó que siente que la madurez tanto física como emocionalmente ya llegó para él, por lo que las épocas pasadas en las que no era tomado en cuenta, ya quedaron atrás para él."Creo que ya es hora. Estuve con Héctor Medrano y fue el que me debutó y con Chávez no tuve tanta activiadad, pero ya estamos listos para afrontar el compromiso más que nada mentalmente y físicamente", expresó.El nacido en Hermosillo explicó que la decisión del tirar el penal ante Celaya fue propia, ya que la consideró como una oportunidad de empezar a hacer las cosas de buena forma en esta etapa.