La misma historia

Por no poder convertir goles a pesar de que considera que el equipo tiene buen desempeño futbolístico, el director técnico de Cimarrones de Sonora , Mario García, siente frustración tras la segunda derrota.Para el mandamás de la oncena sonorense, no hay un solo equipo que ataque mejor en este circuito, pero los errores puntuales le han costado muchas de las unidades que han dejado en el camino."Hay mucha (frustración) porque lo que trabaja este equipo, sé que todavía hay mucho margen de mejora porque no estaban acostumbrados a estas formas, a la intensidad y vamos haciendo ese cambio y el equipo lo va redondeando, ¿cómo no va a frustrar si trabajamos un ‘chorro’?"No hay un equipo que junte mejor a al gente para atacar, con más idea, con más pelota limpia que Cimarrones, no hay un solo equipo que haga eso en cantidad de gente, entonces, hay que aprovecharla", destacó.En el tema de la utilización de una base de jugadores jóvenes como el caso de Johan Vázquez, Jesús Silva y Luis Oropeza, esto se debe a que considera que con ellos se puede ganar, no por otra cosa."¿De qué sirve que juegue con cuatro chavos si pierdo? Dicen que nada más los estamos aventando para vender humo y no, si los metemos es para ganar, porque creíamos que con ellos ganábamos, no hay más que trabajar", indicó.