Joel vuelve más maduro

Uno de los canteranos del Club Querétaro que se mantienen en las filas de Cimarrones es el arquero Joel Gutiérrez Martínez, quien mencionó que para esta nueva etapa con los sonorenses se encuentra en un mejor nivel futbolístico.



Gutiérrez Martínez dijo que sumar minutos con la filial de Liga Premier de Cimarrones el campeonato anterior le sirvió para adquirir mayor confianza a este ciclo que apenas comienza.



"Fue muy bueno ir a la filial en Segunda División el torneo pasado porque pude cerrar con partidos donde me fue bien, con eso gané ritmo para estar a tope, también más estoy más maduro y enfocado a como llegué hace un año a la institución", manifestó.



Sabe que la competencia con sus compañeros será muy dura para defender el arco de Cimarrones, por ello comentó que no dejará de esforzarse para ser tomado en cuenta en cada convocatoria.



"Tener participación en pretemporada me vino muy bien, es lo que se pelea siempre, me sentí muy cómodo y ahora hay que luchar para que el cuerpo técnico me dé la oportunidad de entrar al campo, ya sea en liga o en Copa MX", subrayó.