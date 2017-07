'Alacrán' tiene aguijón listo

(GH)

El campeón mundial Superpluma del CMB, Miguel "Alacrán" Berchelt expondrá esta noche su cinturón ante el duro peleador japonés Takashi Miura.



Ambos peleadores marcaron 129.2 libras la tarde de ayer en la ceremonia de pesaje y se mostraron listos para su combate de doce asaltos en el histórico Forum de Inglewood,

California.



"Me siento muy bien, no me deshidraté para marcar el peso Superpluma, es producto del trabajo de 10 semanas, ahora esperar mañana a subir al ring, estoy ansioso y muy seguro de mi calidad y mi victoria, ganaré, sé que será una guerra la pelea contra el japonés, pero ya probé ser campeón mundial del Consejo Mundial y por nada lo dejaré, va por mi querido México", dijo a la prensa el campeón.



El "Alacrán" es originario de Cancún, Quintana Roo, pero reside en Hermosillo desde hace ya tres años en donde se prepara bajo el mando del reconocido entrenador hermosillense Alfredo Caballero en su gimnasio "Caballeros Team", ubicado en la colonia Los Jardines.



"Tenemos ya algunos años entrenando juntos, es un muchacho que siempre le echa muchas ganas, sobre todo en esta preparación en donde yo lo veo mejor que nunca, más preparado todavía que cuando se coronó contra el ‘Bandido’", comentó Caballero.



Berchelt, de 25 años, conquistó el título cuando derrotó al originario de la Ciudad de México por nocaut técnico cuando el réferi paró el combato en el undécimo asalto ante Francisco "Bandido" Vargas, el 28 de enero del presente año.



Miura, quien tiene un récord de 31-3-2, con 24 nocauts, va en busca de recuperar el campeonato, pues el mismo "Bandido" se lo quitó en noviembre del 2015. En su última pelea derrotó a Miguel "Micky" Román por nocaut en el décimo segundo round.



Este combate es promovido por Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya y será transmitido por HBO en Estados Unidos, y en México se podrá ver a través de Box Azteca 7 y Space.