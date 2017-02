Quiere ser de los mejores en la historia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un impresionante ascenso después de momentos complicados han hecho que el joven hermosillense Alán Rubio Fierros esté enfocado en convertirse en uno de los mejores tenistas mexicanos de la historia.



El juvenil tenista fue entrevistado vía mensajería instantánea mientras realizaba una gira por Sudamérica antes de retornar al País para cumplir con un compromiso en el Estado de Morelos.



El sonorense se ha planteado ser uno de los grandes de México desde hace algunos años y paso a paso ha tomado decisiones acertadas que lo han hecho mejorar su nivel de juego, situación que se ve reflejada en los últimos resultados obtenidos a nivel internacional.



"Yo creo que desde hace tiempo he venido de menos a más. El verano pasado empecé con un ranking mundial no muy alto donde estaba alrededor del 240 del mundo después de haber estado 100 entrando el año, jugué algunos torneos profesionales para volver a subir mi nivel para poder recuperar el ranking que tenía", recordó.



Después de sentir que no estaban dando todo lo que podía exponer en las canchas, tuvo que hacer unos cambios sobre todo en su técnica, situación que de inmediato empezó a rendir frutos.



"Finalmente tuve unos cambios técnicos importantes que me ayudaron a evolucionar mi juego y después de eso obtuve triunfos importantes en el circuito juvenil que me llevaron a ganar cuatro títulos internacionales nivel 4 este verano", indicó.



GRAN OPORTUNIDAD



Rubio Fierros recibió una oportunidad de entrenar en una de las academias de tenis más importantes en Miami, Florida, lo que también ha formado parte de este repentino crecimiento que lo ha puesto como uno de los mejores mexicanos de la actualidad.



"Todo este conjunto me ayudó para seguir creciendo mi nivel en competencias de gran prestigio y di mi primer título internacional en grados 1 que me llevó a ponerme Top 30 del mundo en el ranking", mencionó.



El final del 2016 y el arranque del 2017 han sido de resultados muy positivos para él, incluso consiguió meterse a tres de los mejores torneos del mundo, para lo que ya tiene un plan de trabajo determinado.



"Ahora mismo después de mis resultados en esta gira aseguré mis participaciones en el cuadro principal de Roland Garros, Wimbledon y US Open, los cuales son los torneos más importantes del mundo.



"Para ellos me preparo entrenando unos meses en Florida y jugando torneos previos ya sea en Europa o torneos profesionales aquí en América", indicó.



TÍTULO IMPORTANTE



El pasado mes de enero, Alán se consagró en la Copa Barranquilla de Tenis, logro que lo considera un importante paso porque, expresó, es uno de los eventos más importantes de América, lo que lo pone en la elite del continente.



"Creo que este fue un muy importante paso para mí, ya que fue mi primer triunfo en un torneo de mucho prestigio. La clave creo que fue que jugué una gira de cuatro torneos internacionales entre ellos el Abierto Juvenil Mexicano y el Orange Bowl en Estados Unidos, que son de categoría ‘A’", dijo.



Los logros que ha conseguido no quedan ahí, ya que a mediano y largo plazo se ve convertido en un referente del tenis mexicano en el mundo.



"Yo en 5 años me veo representando a mi País en los mejores torneos del circuito ATP y estando entre los mejores jugadores del mundo", sentenció el sonorense.