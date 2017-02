Le faltó gol a Cimarrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un solitario gol de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas provocó que los Cimarrones de Sonora cayeran 1-0 en lo que fue su segunda derrota en la Copa MX que disputó su cuarta jornada.Con este descalabro sufrido anoche en el estadio Héroe de Nacozari, los sonorenses tendrán la obligación de ir a ganar a Tijuana ante Xolos en el último juego del grupo, ya que quedó en el último puesto del sector con tres unidades y diferencia de un gol en contra.Las emociones fueron pocas en la primera mitad y la más peligrosa de Correcaminos llegó al minuto 10 cuando Matías Vuoso entró sin marca al área, pero el disparo llevó tanta potencia que pasó muy por encima del arco defendido por Sergio Arias.Poco tiempo después los de casa intentaron atacar con un balón largo al juvenil Jesús López, quien no pudo empalmar bien la esférica y dejó pasar la más peligrosa para su escuadra en una primera mitad que estuvo repleta de errores.Después de un complicado arranque de Cimarrones, la baja de juego se reflejó en el marcador cuando Néstor Olguín aprovechó una buena jugada por el sector derecho y con un tiro desviado por la defensa dejó sin posibilidades a Sergio Arias para el 1-0 al minuto 58.La más cercana de los dirigidos por Juan Carlos Chávez llegó al 74’ cuando Miguel Vallejo tomó una pelota por el costado izquierdo y metió un centro razo que Darío Carreño no pudo impactar con contundencia y pasó rozando el segundo poste.Al 86’ la más clara del juego llegó por conducto de una gran jugada colectiva entre Junior Moreno y Carreño que Luis Oropeza no pudo definir y la mandó muy por encima del arco contrario.