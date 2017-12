Lobos ya está en la final

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cuadro de Lobos se metió a la final del Torneo de Basquetbol de Los Jardines al imponerse en par de juegos a Ex Cobach, el segundo y definitivo al son de 42-41, en uno de los duelos más cerrados de la postemporada.



Jorge García fue el mejor jugador de la duela, gracias a que se despachó con 15 unidades, haciendo que los 17 de Luis Álvarez, para los derrotados, no fueran trascendentales para el desenlace.



En el primer duelo tuvieron un juego más sencillo y consiguieron la victoria 38-19, donde Carlos Cubillas destacó por los ganadores con 14 unidades.



En la otra llave, Prados tomó la delantera de la mano de su mejor jugador, Alexis Quirrín, quien con 11 unidades comandó a que los suyos se llevaran el éxito al son de 32-24 sobre Chiflados.



Giovany Vizcarra metió una docena de puntos, pero no fueron suficientes para quedarse con el éxito, a diferencia del último juego de los cuartos de final, cuando doblegaron 33-31 a Sysmo, donde él mismo anotó 17.



Prados llegó a la ronda de los cuatro mejores gracias a que despachó a Pure Gang 32-28.