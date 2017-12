Atletismo celebra Pre-Estatal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este fin de semana se celebrará el Pre-Estatal de Atletismo en las cuatro regiones deportivas del mapa sonorense, con más de 700 competidores en total.



Entre el sábado y domingo de esta semana las sedes serán Hermosillo, Nogales, Caborca y Cajeme, a donde acudirán atletas de todos los municipios de la entidad en busca del boleto a la fase Estatal que albergará la capital del Estado el año



entrante.



En el caso de Hermosillo las competencias tendrán lugar en el estadio "Héroe de Nacozari", a partir de las 10:00 horas los dos días, con la presencia de participantes hermosillenses, así como de Nacozari, Suaqui Grande y Fronteras, sumando alrededor de 200.



En Cajeme esperan arriba de 300 deportistas de esa región, así como de Navojoa, Huatabampo, Guaymas y Empalme; Nogales, además de su talento local, recibirá equipos de Agua Prieta, Cananea e Ímuris. Por su lado, Caborca contará con atletas de esa ciudad, de Pitiquito, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco. Esas dos sedes reunirán a unos 240 atletas.



Las categorías disponibles en el Pre-Estatal de Atletismo serán las de Sub 16 (14-15 años), Sub 18 (16-17) y Sub 20 (18-19) las cuales son las que compiten en las etapas nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil.