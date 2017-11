Un nuevo amanecer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este jueves comenzará la participación de Soles de Sonora en la temporada 2017-2018 de la Major Arena Soccer League y el roster ya está completo, con algunas bajas de la campaña pasada y nuevas contrataciones de jugadores que llegan a reforzar a esta escuadra.



Algunos de los elementos que dejaron a la escuadra sonorense son: Raymundo Contreras, defensa; Hiram "Pollo" Ruiz, medio; Damián García, defensa; Diego Reynoso, portero; Gustavo Rosales, medio; y Víctor Báez, defensa.



En cambio, los experimentados Aníbal Echeverría y Bogar Moreno llegan a reforzar a Soles con la mentalidad de conquistar su primer campeonato en su tercera temporada dentro de la MASL.



Echeverría, de 30 años, es originario de Reno, Nevada, de padres salvadoreños y es proveniente del Turlock Express, equipo que compite en la división Pacífico dentro de la liga.



"Gracias a Dios se dio la oportunidad de estar aquí, vengo con muchas ganas de empezar esto y aportar al equipo con lo que se pueda. El conjunto se ve muy bien y más que nada quiero ayudar a cumplir los objetivos del club.



"Sudaré la camiseta de corazón hasta que termine el partido, no me gusta perder pero yo no soy de esas personas que entran y dan la mitad de su esfuerzo, yo doy todo hasta el pitazo final", comentó.



Moreno es un jugador con mucha experiencia, pues ya jugó en la Primera División del futbol mexicano con el Atlético Celaya y representó a México en el Campeonato Mundial de Mini-futbol, celebrado en octubre en Túnez, de donde se trajeron el subcampeonato.