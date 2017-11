Sabor a hiel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Torneo Apertura 2017 del Ascenso MX fue un completo fracaso para el equipo de Cimarrones de Sonora , al no poder completar el objetivo de avanzar a la Liguilla, reconoció el director técnico Mario García Covalles.En su primer certamen al mando de la escuadra hermosillense, el timonel y su plantel finalizaron con marca de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas, para un total de 19 puntos, que los dejó en la novena posición. Con 20 goles a favor y 19 en contra."Sí, póngale que fue fracaso, fue un fracasototote, para lo que trabajamos y lo que hicimos sí fue un gran fracaso; pero creo que dejé cosas buenas, y si me voy a ir, me van a recordar por el trabajo que hice."Queda un torneo, donde hay que apuntalar eso y mejorar detalles donde tenemos desventaja, sé que me van a atacar, pero en el fondo hay que aceptarlo y aguantarlo con el trabajo que se pudo hacer", declaró.Pese a no poder clasificar a los ‘cornudos’ a su tercera Fiesta Grande consecutiva, el estratega rescató el funcionamiento mostrado en cancha por sus pupilos a lo largo de cada jornada en el semestre, y que consideró como el reflejo del trabajo de cada entrenamiento."El futbol que hacía el equipo era para eso (calificar) y hoy me duele porque pierde el futbol, puede ser soberbio decirlo, pero es la verdad. Lo que entrenamos y lo que hacemos es para ganar, no para empatar."Y como en casi todos los partidos, vi a un equipo muy superior al otro, y cuando eres así de superior tienes que ganar. El equipo juega como equipo desde la fecha 1, desde la pretemporada", señaló.