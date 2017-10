"Chevale" pieza clave de los Águilas

MEXICALI, Baja California(GH)

Es el primero en llegar y el último en retirarse del campo de beisbol, “El Chevale” es imprescindible para la fluidez del juego, un ícono que nunca falta en los épicos capítulos de victoria o en las dolorosas derrotas del Club Águilas de Mexicali.



José Valentín Burgos Carbajal, explicó su apodo como “Che” de José, y “Vale” de Valentín, mismo que acuñaron sus familiares en Culiacán, Sinaloa, desde su juventud.



Su condición de enanismo no le impide formar parte de las grandes ligas, estando a la altura de cualquier jugador de la liga. La función del “Chevale”, es una pieza clave en cada batalla.



Entusiasmado por el inicio de la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico, acudió al Estadio B’Air, desde un día antes para que todo estuviera listo el día de la inauguración.



Su trabajo requiere de este tiempo para cumplir con una importante función de la que todos dependen: El acomodo y distribución de la utilería de los jugadores, desde uniformes, cascos, bates, zapatos, guantes o pelotas.



“Chevale” aún con el acento de su terruño, platica que desde los 20 años inició en el mundo del “rey de los deportes” con el eterno equipo antagonista: Tomateros, actualmente tiene 12 años entregándose a cada partido de los Águilas.



Desde su niñez siempre admiró a quienes ocupaban la posición de ‘bat boy’, así que se acercó a “Toñito”, su ídolo y actual ‘bat boy’ de los Tomateros.



Con gran seguridad confesó a esta reportera que lo ha superado en talento. Cinco horas antes del partido inaugural, “Chevale” acudió puntual, para asegurarse que los jugadores tuvieran todo listo en su camerino, no sin antes vestirse como el beisbolista que es.



Para las 18:30 horas, previo al esperado encuentro por la afición, el primero en salir de los vestidores fue el “Chevale”. Dio un rondín para verificar que hacía falta en el “dugout”.



La inauguración siempre demanda mayor esfuerzo que el resto de los partidos, hay que buscarle la gorra a cada jugador, usualmente los nuevos no saben que talla son al empezar la temporada.



Una noche dura le espera al “Chevale”. El “Chevale” salió al campo para poner manos a la obra, orgulloso de portar el número 77 en su espalda, mascando chicle con el que formaban grandes bombas rosadas; como buscando desfogar la ansiedad que provoca el inicio de una nueva temporada.



En cuanto entró en escena, comenzaron las peticiones de jugadores; se acercaban para pedirle cosas que estaban entre las maletas. Concentrado el “Chevale”, revisaba los rincones del dugout, llevando cascos y sinfín de utensilios.



La tarea que más le consumió tiempo fue desempaquetar decenas de pelotas, todas en cajas y revestidas de plástico.



Hurgaba las maletas mientras los emplumados observaban la presentación del equipo rival, los Cañeros de los Mochis, Sinaloa. Luego llegó el gran momento con el que muchos sueñan, la presentación de los jugadores de los Águilas, él estaba en el décimo lugar de la fila, esperando a escuchar su nombre para saludar a la afición.



El presentador Eduardo Ortega, alzó la voz con mayor euforia al nombrar a José Valentín Burgos Carbajal, “El Chevale”, sin titubear dio un paso adelante levantando un brazo en señal de fuerza, la afición gritó más fuerte, incluso los pompones de la Aguilitas doradas fueron contoneados con mayor velocidad.



El cariño y aprecio de los jugadores hacia el ‘bat boy’ es evidente. En la ceremonia de honores el jugador, le masajeaba los hombros con el fin de relajarlo.



A los minutos “Chevale” se quitó la cachucha para rendir homenaje a la Patria. Atento y concentrado estuvo en los honores a la Bandera, con fuerza entonó el Himno Nacional a la voz del cantante de Los Tiranos del Norte, Gustavo Cota.

Con el puño en alto brindaron un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos del pasado mes de septiembre.



Un momento sublime para rememorar a los fallecidos al que se unió con respeto la afición. Luego de presentar a los nueve jugadores estelares con bombo y platillo, pasaron un video del evento, todos deslumbrados, menos “Chevale”, con la lámpara de un celular seguía buscando cosas para el partido, hasta que su atención fue captada por el show de fuegos artificiales y los drones que pintaron con luces el cielo del “Nido” de los Águilas.