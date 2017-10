JC comparte su experiencia

Ciudad Obregón(GH)

Julio César Chávez González hizo vibrar de emoción a más de 3 mil personas que se dieron cita en la Arena Itson de Ciudad Obregón, en donde relató su historia de vida "Sueños de un Campeón".



"El Gran Campeón Mexicano" compartió con jóvenes y adultos cajemenses como es que llegó a convertirse en boxeador, y cómo fue que lo perdió todo por vicios que fue adoptando mientras iba en ascenso su carrera.



"Yo me hice boxeador por necesidad, en mi familia nunca nos faltó comida pero tuvimos muchas carencias. Gracias a Dios tuve la bendición de sacar adelante a mi familia al convertirme en campeón del mundo", comentó.



Chávez González recordó que no fue fácil hacer todo lo que logró arriba de los cuadriláteros en los que combatió alrededor del mundo.



"Me acuerdo muy bien que cuando iba a mi primera pelea por campeonato mundial contra el ‘Azabache’ Martínez nadie creía en mí, solamente yo creía en mí. Gané esa pelea y ahí fue en donde todo empezó".



Mientras fueron pasando los años y las bolsas más grandes llegaron, el nacido en Obregón contó cómo fue perdiendo el control de su vida hasta llegar a convertirse en adicto.



"Cuando le gané al ‘Macho’ Camacho sentí que ya había logrado todo, ahí fue cuando empecé a consumir drogas y por supuesto que inició el declive de mi carrera. Gracias a Dios ya llevó nueve años limpio de drogas. Si yo pude, ustedes porque no van a poder", señaló.