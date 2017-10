"...Y sonorense moriré": Chávez

Ciudad Obregón(GH)

Lleno de orgullo y emoción, Julio César Chávez regresó a la tierra que lo vio nacer: Ciudad Obregón.



"Estoy muy contento de estar en mi tierra, ya tenía tiempo que no venía. El recibimiento de la gente ha sido increíble y siempre es un enorme gusto ver a toda la gente que siempre me ha apoyado", comentó.



Chávez González nació en Cajeme un 12 de julio de 1962, pero a la edad de 5 años se mudó a Culiacán, Sinaloa, por motivos de empleo por parte de su padre, en donde creció y empezó su carrera como boxeador profesional.



"Siempre ha habido mucha controversia sobre el tema si me siento más sonorense o más sinaloense y yo siempre le he dicho a todos: Quiero mucho a Culiacán, pero soy sonorense, nací sonorense y sonorense me moriré".



Sobre las carreras profesionales de sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, mencionó que ya tienen peleas programadas para diciembre y noviembre, de manera respectiva, aunque aún no se ha hecho oficial la fecha.



También sabe de las críticas de la afición hacia ellos y dijo sentirse cansado de eso y de ver como hay ocasiones en las que no hacen bien su trabajo en los entrenamientos.



"Estoy cansado de ver el talento que tienen y que no se preparen en forma, yo ya le dije a Omar que me va a firmar un contrato que diga que si pierde su próxima pelea se retira (en tono de broma). Todo depende de ellos".



"El César del Boxeo" reconoció por el buen momento por el que pasa el boxeo sonorense con los boxeadores que van en ascenso así como los ya consolidados como Juan Francisco "Gallo" Estrada, Óscar Valdez, Orlando "Siri" Salido , entre otros.



"Veo muy bien ahora al boxeo en Sonora, me gusta mucho el estilo del ‘Gallito’ Estrada, es un boxeador muy completo, también el ‘Siri’ Salido es un peleador muy aguerrido que siempre da buenas peleas.