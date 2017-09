Sueña López con quedarse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El vestir por primera ocasión la casaca de entrenamientos de Naranjeros de Hermosillo es algo que llenó de emoción al joven infielder Irving López, quien reportó ayer a la pretemporada del equipo.



López, quien en el pasado draft fue seleccionado por los Cardenales de San Luis después de su paso por el beisbol colegial de los Estados Unidos, comentó que para él, quedarse en el equipo sería un sueño cumplido.



"Me sentí bien, emocionado de empezar esta nueva etapa con esta oportunidad que me dio Naranjeros y pues mi primer entrenamiento estuvo bien. Mi meta es hacerlo lo mejor que pueda y buscar lugar en el equipo grande, porque siempre ha sido un sueño", expresó.



El jugador de los Johnson City Cardinals, Clase Rookie de los Cardenales de San Luis, comentó que llega con toda la disponibilidad de hacer todo lo que sus coaches decidan para conseguir una mejora en su desempeño.



"Quiero ayudar al equipo y vengo a hacer lo que los coaches digan para mejorar, lo que ellos me digan haré para aprender todo lo que pueda en mi primera experiencia en invierno", mencionó.



Además, comentó que la gente puede esperar de él a un jugador que puede jugar la segunda y la tercera base, así como las paradas cortas, y en el aspecto ofensivo un jugador que se pone en las almohadillas y que anota muchas carreras.