El "Chapo" reporta con todo su poder

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El bat más encendido de Naranjeros de Hermosillo en las últimas temporadas, José Amador, reportó ayer a la pretemporada y llegó con la meta de ayudar al equipo a volver a ser campeón.



El líder de cuadrangulares y producidas de la temporada anterior en la Liga Mexicana del Pacífico comentó que lo principal es cooperar para que la escuadra tenga resultados positivos y el resto llega por consecuencia.



"Uno trabaja mucho para estar peleando en los jonrones, en las producidas, simplemente te preparas para ayudar al equipo. En los últimos años el objetivo principal es ayudar a que el equipo gane juegos, a llegar a playoffs y a la final y si se dan las cosas, me gustaría repetir lideratos", comentó.



Aunque en las últimas campañas se ha convertido en la esperanza más grande de batazos importantes para el equipo, el bajacaliforniano no siente presión extra y tiene claro que él intentará ayudar desde el sitio donde le toque.



"No (tengo presión), la verdad yo voy año con año y se que las temporadas son diferentes, pero más bien es llegar y ayudar al equipo ya sea de cuarto bat, de tercero, de quinto, de sexto. Lo más importante son los resultados positivos", indicó.