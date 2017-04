Sin complejos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aportar lo mejor al equipo y demostrar su talento dentro de la duela, es la encomienda con la que llega Michael Pérez a integrarse al equipo de los Rayos de Hermosillo en la presente temporada del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



El guardia mexicano estadounidense tomó el lugar del lesionado Myck Kabongo dentro del roster y viene de formar parte del cuadro de Fuerza Regia de Monterrey, que recién se alzó con el título de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional.



"Yo sólo quiero darle al equipo mi mejor energía, quiero jugar bien para que el coach me tome en cuenta, que me muestre como debo de jugar, ir a la duela para mostrar mis mejores habilidades con Rayos", indicó.



Pese a que no cuenta con conocimiento acerca del circuito, el jugador de 25 años de edad mencionó que no es un impedimento para él y está consciente que el equipo va por buen camino para obtener el campeonato.



"No estoy muy familiarizado, es mi primera vez aquí, pero sé que son varios juegos y estoy en busca de competir, el equipo está en el camino correcto, haciéndolo bien, jugando un buen basquetbol", dijo.



En su debut, durante el segundo juego de la pasada serie en esta campaña, Pérez puso números de un punto, dos rebotes, dos asistencias en nueve minutos con 50 segundos acción, a lo que expreso sentirse cómodo con el sistema de juego que utiliza el coach Gene Cross.