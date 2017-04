A defender judo sonorense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Finalizó el Torneo Selectivo "Tomoyoshi Yamaguchi" y Sonora tendrá una representación de 13 atletas en la Olimpiada Nacional 2017 de judo.



El segundo y último evento de selección tuvo lugar la semana pasada en Campeche, Campeche, en donde tres sonorenses consiguieron su boleto, sumándose a la decena que se clasificaron en el primer certamen de Guadalajara, Jalisco.



Los que avanzaron en suelo campechano fueron de la categoría Sub 15, dos de ellos conquistando medallas de bronce: Luis Tadeo Griego en los 36 kilogramos y Brandon Valenzuela en los 58; para completar la terna estuvo Daphne Acosta en los 64.



En febrero pasado avanzaron 10 sonorenses a la Olimpiada Nacional después de quedar entre los 16 primeros en las categorías Sub 18 (Juvenil Mayor) y Sub 21 (Junior), celebradas en la primera etapa del Campeonato Nacional "Tomoyoshi Yamaguchi".



En la Juvenil Mayor aseguraron su boleto nacional Ana Sesma (48 kilos), Sofía Tello (78), Marlene Chávez (63), Mariela Badilla (52), Naomi de la Cruz (57).



En la Junior lo hicieron Sergio del Sol (más de 100), Martín Antonio Argomániz (73), Omar Urquídez (81), Jocelyne Murrieta (70) y Armando Félix (más de 100).