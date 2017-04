Quieren fiesta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Si Cimarrones de Sonora quiere participar en su segunda Liguilla, tiene que salir a ganar hoy al "Héroe de Nacozari", cuando se mida a Venados de Mérida en la última jornada del Clausura 2017.A pesar de que dependen completamente de ellos para meterse a la siguiente fase, los dirigidos por Juan Carlos Chávez no se pueden confiar, porque Lobos BUAP los pudiera dejar fuera de la competencia.En caso de que los sonorenses no puedan sacar los tres puntos, tendrían que esperar a que Lobos y Juárez no ganen sus respectivos juegos, porque en caso de suceder lo anterior terminarían en la novena posición y fuera de Liguilla.Sin embargo, los "cornudos" no piensan en combinaciones y saldrán mentalizados a pegarle a un cuadro yucateco que arrancó como el peor equipo del circuito y que, poco a poco y de la mano de Bruno Marioni, ha escalado posiciones y mejorado su juego.En esta ocasión los del Norte del País tampoco tendrán equipo completo, debido a que Néstor Vidrio no podrá ver actividad al ser expulsado en la jornada anterior ante el Atlante, por lo que su lugar será tomado por Édgar Alaffita en la lateral derecha y Josué Soto aparecerá por la izquierda.Si Cimarrones rompe la racha de tres juegos sin conocer la victoria podría escalar hasta la segunda posición, esperando que Mineros de Zacatecas sea goleado y que Alebrijes, Potros, Zacatepec y Coras no sumen de tres puntos.