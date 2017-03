Debuta canterano Alexis Coronado en Ascenso MX

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El canterano de Cimarrones de Sonora , Alexis Coronado Valenzuela, de 20 años de edad, sumó sus primeros minutos con el cuadro dirigido por Juan Carlos Chávez, el pasado sábado 11 de marzo, al entrar de cambio al 75 ante los Loros de Colima, en la fecha 12 del Torneo de Clausura 2017 del Ascenso MX.Comentó que su proceso desde su llegada a las filas de Cimarrones ha sido muy satisfactorio, ya que ha ido creciendo en su nivel de juego con las distintas oportunidades que se le han ido brindando.“Todo ha sido muy bueno y rápido, el profesor Enrique Ferreira me dio mucha confianza en cuanto entre a la filial de Cimarrones, sólo duré 2 años en Tercera División, seis meses en Segunda Premier y ya me están tomando en cuenta aquí en Ascenso MX”, confesó.Describió su debut, contra Loros de Colima, como uno de los momentos más importantes en su trayectoria como futbolista, pues estuvo peleando por eso desde el arranque de campeonato, cuando se integró a la plantilla del primer equipo.“Fue algo especial e inolvidable, uno de los mejores o el mejor día de mi carrera profesional hasta hoy, y si fue complicado y muy importante por el rival que teníamos enfrente, pero el cuerpo técnico me tuvo fe y es algo que debo agradecerles con más esfuerzo”, detalló.Ahora Cimarrones encarará a los Alebrijes de Oaxaca en la jornada 13 del Torneo de Clausura 2017 del Ascenso MX, como locales, por ello, Coronado Valenzuela indicó que deben continuar trabajando para pulir los detalles que hacen falta.