Hicieron tarea

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Consciente de que el equipo no dio su mejor partido, pero contento por el resultado es el balance que el delantero Raí Villa hizo después de que Cimarrones de Sonora le pegara a domicilio a Loros de Colima.El goleador histórico de la franquicia aceptó que por momentos fallaron, pero el objetivo primordial era sacar los tres puntos de la forma que fuera, por lo que considera que es bueno lo que seconsiguió."En sí no se jugó tan bien, pero ese juego lo teníamos que ganar como fuera y se logró el resultado como haya sido y ya estamos casi salvados del descenso y muy cerca de conseguir el objetivo", comentó.Para Villa de los Reyes, el aspecto táctico en el club no debe de modificarse y tienen que seguir sobre la línea que los ha hecho estar en zona de clasificación y a un paso de preservar la categoría."Tenemos que venir haciendo lo que nosotros hemos hecho, jugar bien , proponiendo en cualquier cancha y trabajar en equipo, lucar los 90 minutos del juego para sacar los resultados, sobre todo eso", indicó el hermosillense.El próximo viernes Cimarrones regresará a casa después del 5-1 en contra que les endosó Dorados de Sinaloa, por lo que el artillero expresó que tienen que trabajar el doble en la semana para evitar una situación similar.