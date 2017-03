Loroña ve cerca la salvación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con medio boleto hacia la salvación en sus manos, el equipo puede empezar a olvidar un poco el tema de la permanencia, aseguró el delantero de Cimarrones de Sonora , Luis Loroña.En caso de que Loros de Colima no gane los cinco juegos que le quedan al certamen, la tropa sonorense amarraría un año más en Ascenso MX, con lo que toma aún más valor lo hecho el sábado donde sacaron los tres puntos de visita."Creo que todos trabajamos para eso desde un inicio, para salvarnos y poco a poco vamos realizándolo. Faltan pocos partidos para estar libres de ese tema y para que el equipo se muestre más firme y seguro y no estar teniendo problemas como en la situación en la que estábamos", relató.Sin embargo, el caborquense destacó que no pierden de vista a los rivales que tienen enfrente, esto debido a que los considera fuertes y matemáticamente aún no se ha logrado nada."Son cuatro puntos pero son rivales muy fuertes también. Nosotros vamos a realizar lo que hicimos el juego pasado que fue un duelo de mucho esfuerzo y que nos tocó un rival que juega bastante bien", indicó.Después de estar varias semanas fuera de las canchas y aún no poder marcar en su regreso, Loroña expresó que al principio le costó un poco retomar su nivel pero considera que ahora ya está a tono con el resto de compañeros.