Mike Brito apuesta por el talento mexicano

Uno scouts más famosos en el beisbol de Grandes Ligas es Mike Brito, el busca talentos de los Dodgers de Los Ángeles quien a lo largo de su trayectoria ha firmado a grandes peloteros mexicanos como Fernando ValenzuelaEl scout expresó para Naranjeros Radio su cariño por México, la selección mexicana rumbo al Clásico Mundial, el prospecto de Dodgers y Naranjeros Oscar Alejandro Arzaga y los peloteros que ha firmado y actualmente se encuentran en su organización en camino a las Grandes Ligas.Brito tiene un cariño especial por el beisbol de México: "Gracias a Dios y gracias al beisbol mexicano he tenido bastante éxito, sin el beisbol mexicano nadie me hubiera conocido, ha sido mi llave, he firmado tanto peloteros mexicanos y han triunfado y todo eso ha sido gracias a México" comentó.