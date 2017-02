Campa espera difícil pelea

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como la pelea más complicada de su carrera, es como el pugilista sonorense Pedro Campa califica su combate ante Marvin Quintero, el próximo sábado 18 de febrero en Guaymas, Sonora.



Para Campa (24-0, 18 KO’s), su rival en turno cuenta con mucha experiencia y ha sido calado en los mejores escenarios a nivel mundial, por lo que espera un complicado combate.



"Creo que se ha hablado mucho de esta pelea porque voy contra un rival que ha sido calado a nivel mundial, ha peleado por Campeonatos del Mundo, pero estoy preparado para salir avante el sábado y demostrar que estoy para mejores peleas", comentó.



El guaymense tiene la confianza de su lado porque considera que, analizando los estilos de ambos, será un duelo en el que los golpes de poder serán de ambas partes, pero se siente con la seguridad de salir con el brazo en alto.



"Sé que siempre va para adelante, creo que se puede acomodar para ser una buena pelea por el estilo de ambos, pero creo que el que saldrá ganando soy yo. Sabemos que es una pelea complicada y se puede terminar en cualquier momento, pero estoy pensando en ganar", reconoció.



Para "La Roca", quien hasta el momento no conoce la derrota en el plano profesional, el invicto es sólo una condición y no siente una presión extra por mantener esa etiqueta.



"Yo sólo estoy pensando en salir a ganar y sacar adelante la pelea, la preparación es la que me va a sacar adelante. No pienso en la derrota, no es algo que nunca voy a aceptar, porque estamos en un deporte donde se gana y se pierde", afirmó.