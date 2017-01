Juego de Naranjeros podría retrasarse por lluvia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es pronto para evaluar condiciones del terreno de juego.

Permanece atento de nuestras redes sociales, tendremos más actualizaciones ??? — Naranjeros (@ClubNaranjeros) 14 de enero de 2017

La lluvia sería un invitado más para estar presente hoy en el Estadio Sonora.El tercer juego de la serie semifinal entre los Naranjeros de Hermosillo y los Águilas de Mexicali, que está programado a comenzar a las 18:00 horas, podría ser retrasado debido a los fuertes pronósticos de lluvia para el día de hoy en la capital sonorense.Según el reporte meteorológico, existe un 80% de probabilidad de precipitaciones una hora antes del comienzo del tercer duelo de la serie de playoffs, sin embargo, una buena noticia para la afición naranjera es que conforme pase el tiempo de la tarde noche se reducirá este porcentaje.Por ello, el gerente general de la novena hermosillense, Juan Aguirre comentó que la directiva se anticipó a esta situación y el terreno de juego se encuentra debidamente tapado para mantenerlo en condiciones adecuadas de uso.Y aseguró que esto permitirá que el compromiso de beisbol se tenga que disputar como lo establece el reglamento de la liga, debido a que en playoffs no se puede celebrar una doble cartelera.“Si el agua nos lo permite jugar, tenemos el compromiso de sacar el juego a como dé lugar, no estamos pensando en suspenderlo ni nada de eso. En playoffs no podemos tener doble cartelera, ni juegos de siete innings, ni nada de eso. Los nueve innings en el momento que se tenga que jugar”, explicó.